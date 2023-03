Oriana Marzoli si dispera per Daniele, interviene Milena: poi la pace tra i due (Di martedì 7 marzo 2023) Oriana Marzoli in lacrime al Grande Fratello Vip. Il motivo? Ancora una volta il rapporto altalenante con Daniele Dal Moro. Ecco cosa è successo Oriana Marzoli ieri sera è stata protagonista della puntata del Grande Fratello Vip 7. La vip è la prima finalista del reality show, ma nonostante la felicità mostrata durante la puntata, Oriana ha dovuto fare i conti con Daniele Dal Moro che stamattina l’ha ignorata non dandole neppure il buongiorno. Oriana c’è rimasta molto male al punto che è scoppiata a piangere confidandosi con Milena Miconi. Le due nella stanza hanno parlato a lungo lontano dagli altri vipponi. “Non sono io, ti prego… io chiedo una roba normale. E’ un buongiorno… ci frequentiamo da un mese e mezzo, come fai a non voler ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023)in lacrime al Grande Fratello Vip. Il motivo? Ancora una volta il rapporto altalenante conDal Moro. Ecco cosa è successoieri sera è stata protagonista della puntata del Grande Fratello Vip 7. La vip è la prima finalista del reality show, ma nonostante la felicità mostrata durante la puntata,ha dovuto fare i conti conDal Moro che stamattina l’ha ignorata non dandole neppure il buongiorno.c’è rimasta molto male al punto che è scoppiata a piangere confidandosi conMiconi. Le due nella stanza hanno parlato a lungo lontano dagli altri vipponi. “Non sono io, ti prego… io chiedo una roba normale. E’ un buongiorno… ci frequentiamo da un mese e mezzo, come fai a non voler ...

