“Ora c’è la conferma”. Alfonso Signorini non se lo aspettava: la notizia arriva dopo la valanga di guai al GF Vip (Di martedì 7 marzo 2023) GF Vip 7, dopo una settimana pesantissima una buona notizia per Alfonso Signorini. La scorsa settimana una vera e propria bufera ha investito il reality show condotto dal giornalista e direttore del settimanale Chi. A sollevarla non i soliti haters, ma l’amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Sotto accusa la puntata del GF Vip 7 andata in onda giovedì 3 marzo. Una puntata ricca di colpi di scena, liti e tensioni. Uno degli argomenti discussi è stato il van-gate, con alcuni concorrenti beccati a chiacchierare e a rivelare cose molto intime. E ancora i palpeggiamenti di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, gli insulti esagerati di Sonia Bruganelli a Tavassi, Giaele e Micol. Leggi anche: “Hanno fatto l’amore”. GF Vip 7, i due concorrenti scoperti da Oriana: “Erano nascosti lì” GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) GF Vip 7,una settimana pesantissima una buonaper. La scorsa settimana una vera e propria bufera ha investito il reality show condotto dal giornalista e direttore del settimanale Chi. A sollevarla non i soliti haters, ma l’amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Sotto accusa la puntata del GF Vip 7 andata in onda giovedì 3 marzo. Una puntata ricca di colpi di scena, liti e tensioni. Uno degli argomenti discussi è stato il van-gate, con alcuni concorrenti beccati a chiacchierare e a rivelare cose molto intime. E ancora i palpeggiamenti di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, gli insulti esagerati di Sonia Bruganelli a Tavassi, Giaele e Micol. Leggi anche: “Hanno fatto l’amore”. GF Vip 7, i due concorrenti scoperti da Oriana: “Erano nascosti lì” GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : ?????????? Da oggi c'è una nuova stella italiana nella Walk of Fame di Hollywood: quella di Giancarlo Giannini. L'attor… - LiaCapizzi : Pesantissimo ARGENTO di Larissa Iapichino nel lungo, la sua prima medaglia <da grande>. Due anni fa il 6.91 (eguagl… - c_appendino : Il Governo deve fare chiarezza sulla tragedia di Cutro ma #Salvini non si presenta in Aula. Ha fortemente voluto l… - _0189864274021 : #uominiedonne ma come fate a difendere una come Gemma che si attacca a tutto per fare questi teatrini in puntata ,… - barbybongioanni : @DarkLadyMouse @SandraD29796536 @DrPaoloMezzana Non direi, comunque ora ti blocco ma dammi retta, meno kajal. Non h… -

The Legend of Heroes: Trails to Azure - Recensione Questo perché oltre Cold Steel c'è una costellazione di titoli (e ora produzioni animate) che meritano di essere scoperti per arricchire davvero l'esperienza, sebbene siano (o fossero) inaccessibili ... L'Europa resta al palo, investitori concentrati su audizione Powell Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,50%. Sui livelli della ... Naufragio di Cutro, Piantedosi si difende: 'Colpa di una brusca virata degli scafisti' Nella sua informativa alla Camera, il ministro ha inoltre ricostruito, ora per ora, il viaggio dei migranti finito in tragedia a Cutro citando anche il racconto dei sopravvissuti. 'La traversata ... Questo perché oltre Cold Steel c'è una costellazione di titoli (eproduzioni animate) che meritano di essere scoperti per arricchire davvero l'esperienza, sebbene siano (o fossero) inaccessibili ...Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per, sul parterre lo 0,45%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,50%. Sui livelli della ...Nella sua informativa alla Camera, il ministro ha inoltre ricostruito,per, il viaggio dei migranti finito in tragedia a Cutro citando anche il racconto dei sopravvissuti. 'La traversata ... Ora Kiev abbatte i palloni esca russi ma c’è il rischio di finire le munizioni la Repubblica