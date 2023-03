Opzione donna: le istruzioni e i requisiti per la pensione anticipata 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) E’ online la circolare Inps con tutti i chiarimenti e le istruzioni di domanda per Opzione donna nel 2023. Tante le novità: da quest’anno il pensionamento anticipato potrà essere richiesto solo dalle lavoratrici che assistono un familiare disabile, hanno un’invalidità civile almeno del 74% o concludono il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto istituiti presso il Mise. Cambiano anche i requisiti anagrafici: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022. Il servizio per le richieste è già attivo sul sito Inps. Opzione donna, online la circolare per il 2023 Nella circolare n. 25/2023 l’Inps illustra i nuovi requisiti per il pensionamento anticipato dopo la proroga della legge di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 7 marzo 2023) E’ online la circolare Inps con tutti i chiarimenti e ledi domanda pernel. Tante le novità: da quest’anno il pensionamento anticipato potrà essere richiesto solo dalle lavoratrici che assistono un familiare disabile, hanno un’invalidità civile almeno del 74% o concludono il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto istituiti presso il Mise. Cambiano anche ianagrafici: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022. Il servizio per le richieste è già attivo sul sito Inps., online la circolare per ilNella circolare n. 25/l’Inps illustra i nuoviper il pensionamento anticipato dopo la proroga della legge di ...

