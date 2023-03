Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni INPS per fare domanda (Di martedì 7 marzo 2023) Opzione Donna 2023 requisiti: con la pubblicazione della circolare n. 25 del 6 marzo 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la pensione anticipata c.d Opzione Donna, prevista dall’art. 1, comma 292, della legge n. 187 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023): con la pubblicazione della circolare n. 25 del 6 marzol’ha fornito leper quanto riguarda la pensione anticipata c.d, prevista dall’art. 1, comma 292, della legge n. 187 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziarioe bilancio pluriennale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Le donne sono vittime di Giorgia Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatica “ideologia gender… - ultimora_pol : Alessandro #Zan: “Le donne sono vittime di Giorgia #Meloni e delle sue politiche reazionarie, non di una fantomatic… - Norma24216679 : RT @SusannaPagani3: Bugiardi, non avete prorogato opzione DONNA ma avete tradito 20mila donne! Ridateci #opzionedonnastessirequisiti #opzio… - Norma24216679 : RT @OpzioneDonna: ????Opzione Donna PERMETTEVA,dal 2004,la SCELTA alle donne della PENSIONE dai 58 ANNI? ????LOTTIAMO X IL RINNOVO??? ???ALTRIME… - Norma24216679 : RT @EnricaFaggio: @gibalda @UILofficial @CalderoneMarina @ClaudioDurigon @PpBombardieri Non vogliamo le giornate viola rivogliamo opzione d… -