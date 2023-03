Opzione Donna 2023, ecco la circolare: tutte le istruzioni per fare domanda (Di martedì 7 marzo 2023) E’ arrivata l’attesa circolare Inps che detta le istruzioni dettagliate per accedere alla piattaforma e fare domanda di pensione anticipata con Opzione Donna 2023. Il sistema che gestisce le domande di pensione Inps era stato implementato, qualche settimana fa, con il nuovo servizio online, dedicato alle istanze da inviare. Il messaggio Inps numero 467 del 1° febbraio 2023, rendeva noto l’adeguamento del sistema alle novità della Legge di Bilancio 2023. Si attendeva solo la pubblicazione del provvedimento ufficiale, che desse il via a modalità, istruzioni e dettagli. ecco quindi ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 marzo 2023) E’ arrivata l’attesaInps che detta ledettagliate per accedere alla piattaforma edi pensione anticipata con. Il sistema che gestisce le domande di pensione Inps era stato implementato, qualche settimana fa, con il nuovo servizio online, dedicato alle istanze da inviare. Il messaggio Inps numero 467 del 1° febbraio, rendeva noto l’adeguamento del sistema alle novità della Legge di Bilancio. Si attendeva solo la pubblicazione del provvedimento ufficiale, che desse il via a modalità,e dettagli.quindi ...

