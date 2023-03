Opel - Ricerca sulla guida autonoma con il progetto STADT | up

(Di martedì 7 marzo 2023) Laentra a far parte delpilota tedesco:up dedicato allain ambito urbano. La Casa del Gruppo Stellantis ha annunciato di voler introdurre un prototipo entro la fine del 2025, quando saranno presentati i risultati della. Il consorzio di aziende, coinvolte, capitanato dalla Bosch, lavorerà su tutti i concetti che riguardano la galassia della: la funzionalità dei veicoli, le problematiche reali che si manifestano nel traffico, la cooperazione con altri mezzi e l'integrazione con pedoni, ciclisti, trasporti pubblici etori umani. La concept del 2025. I tecnici del Rüsselsheim Engineering Center si concentreranno principalmente sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SelecarIT : ???????? ?????????????????? ?? ??.?? ???????????? ???????????????????? ??&?? ?????????? ????????, del 2020, € ????.??????, Diesel, cambio Manuale, colore 0q Bianc… -

Con la partecipazione degli esperti di intelligenza artificiale di Rüsselsheim della rete diStellantis, continua una lunga tradizionedi cooperazione pre - competitiva. Come per altri ...Proprio questo sarà il compito degli esperti di intelligenza artificiale del sito di. L'obiettivo delle attività diè inoltre quello di migliorare la tracciabilità delle decisioni delle ...Con la partecipazione degli esperti di intelligenza artificiale di Rüsselsheim della rete didi Stellantis , prosegue la lunga tradizione dinella collaborazione precompetitiva. Come per ...

Progetto STADT:up: Opel anticipa la guida automatizzata nelle aree ... Stellantis

Questo lavoro sarà prezioso per tutto il Gruppo Stellantis e per raggiungere gli obiettivi prefissati saranno rafforzate anche le collaborazioni con gli istituti di ricerca esterni. La Opel ha ...STADT:up, Opel anticipa la guida automatizzata in città . Progetto congiunto come partner per lo sviluppo AI per il gruppo Stellantis.