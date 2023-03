Onana tra i primi 10 portieri al mondo! Precede un collega italiano (Di martedì 7 marzo 2023) Onana è ormai il numero uno indiscusso in casa Inter. Il portiere camerunense secondo FourFourTwo è nella lista dei primi dieci portieri del mondo e Precede un collega italiano TOP 10 – André Onana si è preso l’Inter. Dopo un inizio in sordina, con Samir Handanovic ancora avanti nelle preferenze di Simone Inzaghi, l’ex Ajax è ormai il primo portiere dei nerazzurri sia in campionato che in Champions League. Secondo FourFourTwo, Onana è nella top 10 dei portieri più forti al mondo dove occupa il gradino numero otto davanti all’ex Milan Gianluigi Donnarumma e l’argentino Emiliano Martinez. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023)è ormai il numero uno indiscusso in casa Inter. Il portiere camerunense secondo FourFourTwo è nella lista deidiecidel mondo eunTOP 10 – Andrési è preso l’Inter. Dopo un inizio in sordina, con Samir Handanovic ancora avanti nelle preferenze di Simone Inzaghi, l’ex Ajax è ormai il primo portiere dei nerazzurri sia in campionato che in Champions League. Secondo FourFourTwo,è nella top 10 deipiù forti al mondo dove occupa il gradino numero otto davanti all’ex Milan Gianluigi Donnarumma e l’argentino Emiliano Martinez. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Onana tra i primi 10 portieri al mondo! Precede un collega italiano - - Sanfra1407 : André Onana è stato inserito da @FourFourTwo tra i 10 portieri più forti al mondo attualmente. Padre Tempo opera i… - SamueleForlini1 : @marifcinter @FourFourTwo Da Interista Onana non lo metterei tra i primi 10. - CapitanFarris : @marifcinter @FourFourTwo Onana non rientra tra i 10 nemmeno in Italia - totofaz : @deliux9 La statistica 1 è quella che vede Onana tra i primi 10 in Europa (e a me non dispiace, ma ecco...ad oggi p… -