Omicidio in stazione a Rimini | killer condannato a 16 anni

E' stato condannato a 16 anni di reclusione per Omicidio, Antonio Rapisura, il 51enne filippino, che uccise Galileo Landicho, giardiniere di 74 anni, accoltellandolo la sera del 21 novembre 2021 alla stazione di Rimini.

