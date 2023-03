Omicidio Fragalà | il Pg della Cassazione | ucciso per il suo impegno antimafia | confermare le condanne

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 marzo 2023) Davanti ai giudiciPrima sezione penaleriuniti per decidere seo meno ledei quattro imputati dell’dell’avvocato Enzo, parlamentare di Alleanza Nazionale e docente universitario, colpito a morte sotto il suo studio legale a Palermo, di fronte al Tribunale, da un commando di Cosa Nostra il 23 febbraio 2010 e morto tre giorni dopo in ospedale per i colpi ricevuti, il sostituto procuratore generaleSuprema Corte, Giuseppina Casella ha voluto, innanzitutto, rendere omaggio all’avvocato palermitano. “Rendo omaggio in questo luogo all’avvocato, vittima di un’aggressione brutale in quanto avvocato, ammazzato perché avvocato”, ha detto Casella ricordandone ...