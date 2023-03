(Di martedì 7 marzo 2023) Si chiude il processo sull’di, ex parlamentare di Alleanza Nazionale, ucciso a bastonate sotto il suo studio legale a Palermo nel febbraio del 2010. I giudici della Prima sezione penale dellahanno rigettato i ricorsi presentati dalle difese degli imputati Antonino Abbate, Francesco Arcuri e Salvatore Ingrassia. Viene cosìta, come chiesto dal sostituto procuratore generale dellaGiuseppina Casella, la sentenza del 28 marzo 2022 della Corte d’Assise d’Appello di Palermo con la condanna a 30 anni per Abbate, ritenuto l’esecutore materiale del pestaggio a colpi di bastone, a 24 anni per Arcuri,del Borgo Vecchio e ritenuto il mandante, e a 22 anni per Ingrassia, che fece parte del commando con funzioni logistiche. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDS_it : #Palermo, definitive tre condanne per l'omicidio dell'avvocato #EnzoFragalà. La figlia: «Dopo 13 anni è stata resti… - fattoquotidiano : Omicidio di Enzo Fragalà, la Cassazione conferma le condanne: “Fu una punizione dei boss mafiosi” - PalermoToday : L'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà, punto definitivo della Cassazione: confermate 3 condanne… - LiveSiciliaPA : Punito dalla mafia: omicidio Fragalà, condanne definitive - LiveSicilia : Punito dalla mafia: omicidio Fragalà, condanne definitive -

