Omicidio Alice Scagni | le parole del fratello killer al pm | “Quella sera sotto casa sua nessuna pattuglia”

(Di martedì 7 marzo 2023) Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nel corso dell’interrogatorio effettuato nei suoi confronti dal pm, Alberto, il 42enne accusato di aver ucciso a coltellate la sorella,, lo scorso maggio. Secondo quanto si apprende, l’uomo, in carcere a Marassi, avrebbe però rilasciato una dichiarazione spontanea, scagliandosi contro la polizia che avrebbe dovuto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErnestTrappist : Omicidio Alice Neri, mi sono sempre chiesto se gli inquirenti hanno controllato la posizione dei sedili passeggero… - Piergiulio58 : Macchie d'olio e la perizia sui pantaloni: tutti i nodi dell'omicidio Alice Neri. Tre persone sono state sentite in… - infoitinterno : Omicidio Alice Neri, sentiti i testimoni. Pioggia, macchie d'olio e una macchina dal meccanico - gazzettamodena : Omicidio Alice Neri Gaaloul era o no sporco d’olio? In tribunale è subito battaglia - PalermoToday : Macchie d'olio e la perizia sui pantaloni: tutti i nodi dell'omicidio Alice Neri -

Tre persone sono state sentite in un incidente probatorio durato oltre cinque ore, al termine del quale sembrano emergere percezioni ...Modena, 6 marzo 2023 " Sono state le presunte macchie di olio sui vestiti di Mohamed Gaaloul il tema al centro dell' incidente probatorio in tribunale a Modena legato all'diNeri , al donna di 32 anni trovata morta bruciata nella sua auto data alle fiamme nel novembre dello scorso anno a Concordia sulla Secchia, nella Bassa Modenese. Principale indagato, ...Dopo l'era stato aperto un secondo fascicolo sulle presunte omissioni e sottovalutazioni ... Dopo la telefonata si piazzò sotto casa die l'aspettò per ore. Quando la sorella uscì di casa ...

Macchie d'olio e la perizia sui pantaloni: tutti i nodi dell'omicidio Alice Neri Today.it

Non ha risposto alle domande del pm nel corso dell’interrogatorio Alberto Scagni, accusato di aver ucciso la sorella Alice a coltellato a ...Nel video l’intervista all’Avv. Roberto Ghini, Legale Mohamed Gaaloul Le macchie d’olio sui vestiti di Mohamed Gaaloul sono state al centro dell’incidente probatorio durato oltre 5 ore che ieri si è t ...