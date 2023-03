Omicidio Alice Neri, sentiti in aula tre testimoni chiave. L’accusa: “Si è fatta luce su elementi importanti” (Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolto ieri, presso il Tribunale di Modena, l’incidente probatorio legato all’Omicidio di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata a Fossa di Concordia, nell’hinterland milanese, a metà novembre scorso. In particolare, gli inquirenti avrebbero ascoltato tre testimoni chiave del caso, tre conoscenti e colleghi di Mohamed Gaaloul, il 29enne di origini tunisine sospettato della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolto ieri, presso il Tribunale di Modena, l’incidente probatorio legato all’di, la 32enne trovata carbonizzata a Fossa di Concordia, nell’hinterland milanese, a metà novembre scorso. In particolare, gli inquirenti avrebbero ascoltato tredel caso, tre conoscenti e colleghi di Mohamed Gaaloul, il 29enne di origini tunisine sospettato della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Macchie d'olio e la perizia sui pantaloni: tutti i nodi dell'omicidio Alice Neri. Tre persone sono state sentite in… - infoitinterno : Omicidio Alice Neri, sentiti i testimoni. Pioggia, macchie d'olio e una macchina dal meccanico - gazzettamodena : Omicidio Alice Neri Gaaloul era o no sporco d’olio? In tribunale è subito battaglia - PalermoToday : Macchie d'olio e la perizia sui pantaloni: tutti i nodi dell'omicidio Alice Neri - infoitinterno : Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto non risponde alle domande del pm ma scarica la responsabilità sulla poli… -