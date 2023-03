Oggi in piazza gli ambientalisti, si scagliano contro il Puad della Regione: “Litorale lasciato alle lobby delle spiagge” (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuticontro la proposta del Puad (Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo), approvata a dicembre dalla giunta regionale, le associazioni ambientaliste scendono in piazza. Stamane il presidio sotto Palazzo Santa Lucia, per chiedere corpose modifiche. Obiettivo: scongiurare – a loro avviso – il rischio di ridurre le spiagge libere. Legambiente e Conamal (Coordinamento Nazionale Mare Libero APS per la difesa di mare e spiaggia beni comuni) hanno appena inviato alla Regione le proprie osservazioni, previste da norme comunitarie, nell’ambito della procedura. Nel mirino, per cominciare, l’articolo 3 del testo della giunta. Il comma 1 (lettera a) recita che “devono essere mantenute aree di libera ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutila proposta del(Piano di utilizzazionearee demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo), approvata a dicembre dalla giunta regionale, le associazioni ambientaliste scendono in. Stamane il presidio sotto Palazzo Santa Lucia, per chiedere corpose modifiche. Obiettivo: scongiurare – a loro avviso – il rischio di ridurre lelibere. Legambiente e Conamal (Coordinamento Nazionale Mare Libero APS per la difesa di mare e spiaggia beni comuni) hanno appena inviato allale proprie osservazioni, previste da norme comunitarie, nell’ambitoprocedura. Nel mirino, per cominciare, l’articolo 3 del testogiunta. Il comma 1 (lettera a) recita che “devono essere mantenute aree di libera ...

