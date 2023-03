Nuova rottamazione cartelle: al via procedura online. Come si fa? (Di martedì 7 marzo 2023) Nuova rottamazione cartelle al via: per appianare debiti contratti col Fisco, comprensivi di sanzioni e interessi, a disposizione dei contribuenti una procedura online. A quali carichi si riferisce la misura, quali sono i requisiti per aderire allo stralcio previsto dalla Legge di Bilancio 2023? Una panoramica veloce delle informazioni più importanti sul provvedimento. Nuova rottamazione cartelle: comprese le multe stradali Nuova rottamazione cartelle al via: la sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio 2023 si riferisce ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. La misura consentirà di portare a termine lo stralcio, con lo sconto di sanzioni, ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 7 marzo 2023)al via: per appianare debiti contratti col Fisco, comprensivi di sanzioni e interessi, a disposizione dei contribuenti una. A quali carichi si riferisce la misura, quali sono i requisiti per aderire allo stralcio previsto dalla Legge di Bilancio 2023? Una panoramica veloce delle informazioni più importanti sul provvedimento.: comprese le multe stradalial via: la sanatoria prevista dalla Legge di Bilancio 2023 si riferisce ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. La misura consentirà di portare a termine lo stralcio, con lo sconto di sanzioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tangotredici : @alessandro7imo @ultimora_pol Brava mandiamoli direttamente in rottamazione in un campo di sterminio! Almeno ci sar… - HydraTheBlue : @dottorricky @elio_vito Ora, se lei ha un’auto nuova oggi, nel 2035 avrà 12 anni. A meno non tenga auto decenni, in… - Vincenz78441140 : @CeresaRaffaele Adesso tira aria nuova, ho chiamato i prelevatori per concludere la mia rottamazione, stsera FUORII… - Giovann66413037 : @Baldor28714391 La differenza tra rottamazione di Renzi e cambio generazionale del nuovo segretario PD sta nel fatt… - roby_italy_51 : @CarloCalenda Per la nuova rottamazione del Governo #Meloni sulle cartelle esattoriali, pare la strada sia esclusiv… -