Nuoto Paralimpico | a Lignano la World Series | in palio il pass per Parigi 2024

(Di martedì 7 marzo 2023) Quasi 300 iscritti e ben 44 nazioni partecipanti per una quattro giorni di sfide mozzafiato dal 9 al 12 marzo valida per il ranking globale e per le qualificazioni ai Mondiali di Manchester 2023 e ai Giochi Paralimpici diSabbiadoro (UD) è pronta a ospitare per la quinta volta la tappa italiana delledi Para Swimming, con gli atleti che torneranno nuovamente a tuffarsi nella piscina olimpionica del Villaggio Bella Italia: la prima volta nel 2018, con un successo che ha portato alla conferma nel 2019 e poi, dopo un anno di stop per il Covid, anche nel 2021 e nel 2022. Un appuntamento nato su iniziativa della FINP – Federazione Italianae che quest’anno ha portato alla partecipazione, con un’adesione internazionale ...

Nuoto Paralimpico, a Lignano la World Series: in palio il pass per ... Il Faro online

