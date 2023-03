Novità nell’aggiornamento cumulativo KB5022913 per Windows 11

(Di martedì 7 marzo 2023) Con qindows 11, ci sono una marea di aggiornamenti, e da poco abbiamo il nuovo aggiornamento di11 (marzo 2023) che presenta così tanteda meritare un articolo a parte, in modo da poter analizzare nel dettaglio cosa c’è di nuovo e come utilizzarlo. il nuovo rilascio è disponibile un nuovo aggiornamentoper11. Microsoft ha infatti appena rilasciato l’aggiornamentoper la nuova versione pubblica del suo sistema operativo. Come al solito è disponibile tramiteUpdate oppure al sito di microsoft . Ma vediamo ledi questo aggiornamento. Bing Chat con tecnologia ChatGPT Lapiù rilevante è sicuramente ...

