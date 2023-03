Norma Williams, a 74 anni sembra una ragazzina. Ecco le sue regole d’oro: “Nessuna dieta né privazioni. Il vino? Ne bevo una bottiglia intera ogni sera” (Di martedì 7 marzo 2023) Alta, magra, con curve sensuali nel suo abitino mini nero. Norma Williams a 74 anni sembra una modella. Tanto che suo sogno è sfilare alla Milano Fashion Week. Qualcuno dirà: fortunata lei, è una questione di genetica. Invece no: la signora afferma di sentirsi più in forma oggi di quando aveva 20 anni. Non è solo una questione di estetica ma soprattutto di energia. Come ha ottenuto questi risultati? Con lo sport, certo. Con la dieta, anche se è davvero poco convenzionale. Ma soprattutto con la testa. Perché c’è un presupposto fondamentale: “Se vai in pensione e non fai più niente della tua vita, è come mettere un piede nella fossa”. Bisognerebbe scolpirselo nella mente. La signora Williams e non è proprio la classica nonnina con l’uncinetto in mano e i biscotti nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Alta, magra, con curve sensuali nel suo abitino mini nero.a 74una modella. Tanto che suo sogno è sfilare alla Milano Fashion Week. Qualcuno dirà: fortunata lei, è una questione di genetica. Invece no: la signora afferma di sentirsi più in forma oggi di quando aveva 20. Non è solo una questione di estetica ma soprattutto di energia. Come ha ottenuto questi risultati? Con lo sport, certo. Con la, anche se è davvero poco convenzionale. Ma soprattutto con la testa. Perché c’è un presupposto fondamentale: “Se vai in pensione e non fai più niente della tua vita, è come mettere un piede nella fossa”. Bisognerebbe scolpirselo nella mente. La signorae non è proprio la classica nonnina con l’uncinetto in mano e i biscotti nel ...

