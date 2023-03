Nord Stream, i sospetti dell’Intelligence Usa su un sabotaggio filo-ucraino (Di martedì 7 marzo 2023) Quanto accaduto al gasdotto Nord Stream potrebbe essere opera di un sabotaggio. Questa è l’ipotesi ancora oggi supportata a livello internazionale, ma al momento nessuna delle indagini ha individuato con chiarezza un colpevole. Mentre da Washington non viene sostenuta la teoria di un sabotaggio ad’opera di Mosca, nel corso degli ultimi mesi sono circolate alcune accuse infondate al fine di sostenere la piena colpevolezza del Regno Unito prima e degli Stati Uniti poi. Oggi, il New York Times riporta i sospetti dell’Intelligence americana su un gruppo filo-ucraino al momento sconosciuto e senza collegarlo al Governo di Zelensky. Il New York Times cita alcuni funzionari statunitensi che avrebbero preso visione di di un dossier di intelligence del quale ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Quanto accaduto al gasdottopotrebbe essere opera di un. Questa è l’ipotesi ancora oggi supportata a livello internazionale, ma al momento nessuna delle indagini ha individuato con chiarezza un colpevole. Mentre da Washington non viene sostenuta la teoria di unad’opera di Mosca, nel corso degli ultimi mesi sono circolate alcune accuse infondate al fine di sostenere la piena colpevolezza del Regno Unito prima e degli Stati Uniti poi. Oggi, il New York Times riporta iamericana su un gruppoal momento sconosciuto e senza collegarlo al Governo di Zelensky. Il New York Times cita alcuni funzionari statunitensi che avrebbero preso visione di di un dossier di intelligence del quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - federico_bosco : Basta osservare una mappa per ricordarsi quanto i Nord Stream non abbiano mai avuto senso, se non quello di spender… - fattoquotidiano : New York Times: 'Indicazioni che un gruppo pro-Ucraina ha sabotato il Nord Stream' - faby_floor : @ilpresidenteh Il Nord stream va DISTRUTTO, LA RUSSIA VA DISTRUTTA - libellula58 : RT @bordoni_russia: Nuove informazioni di intelligence esaminate dai funzionari statunitensi suggeriscono che dietro l'attacco al Nord Stre… -