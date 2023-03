"Non vogliamo conflitti". Gli Stati Uniti rispondono alle minacce cinesi (Di martedì 7 marzo 2023) Cina-Usa ad alta tensione. I rapporti tra le due superpotenze si fanno sempre più in salita. Al centro del dibattito la guerra in Ucraina, Taiwan lo scontro sui presunti palloni spia cinesi. Nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni da parte di Pechino che hanno inasprito ulteriormente il clima e gli Stati Uniti stanno cercando di gettare acqua sul fuoco. Gli Usa vogliono avere con la Cina una «competizione strategica» e «non cercano il conflitto». Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, riguardo alle ultime bellicose dichiarazioni giunte da Pechino. Ma cosa avevano detto le autorità cinesi? La Cina ha avvertito gli Stati Uniti di smettere di cercare di contenere e reprimere Pechino per evitare un conflitto che ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Cina-Usa ad alta tensione. I rapporti tra le due superpotenze si fanno sempre più in salita. Al centro del dibattito la guerra in Ucraina, Taiwan lo scontro sui presunti palloni spia. Nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni da parte di Pechino che hanno inasprito ulteriormente il clima e glistanno cercando di gettare acqua sul fuoco. Gli Usa vogliono avere con la Cina una «competizione strategica» e «non cercano il conflitto». Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, riguardoultime bellicose dichiarazioni giunte da Pechino. Ma cosa avevano detto le autorità? La Cina ha avvertito glidi smettere di cercare di contenere e reprimere Pechino per evitare un conflitto che ...

