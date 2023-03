"Non sono viaggi della speranza". Migranti, Salvini zittisce la sinistra (Di martedì 7 marzo 2023) A poche ore dall'informativa di Matteo Piantedosi in Parlamento sulla tragedia di Cutro - oggi, martedì 7 marzo - il vicepremier Matteo Salvini assicura che sul tema Migranti "la squadra di governo è assolutamente compatta. Sulla professionalità, lo scrupolo e l'umanità di Piantedosi metto la mano sul fuoco", aggiunge intervenendo a Rtl 102.5. Il ministro dei Trasporti respinge anche la richiesta di dimissioni giunta dalle opposizioni. "O è ignoranza o è malafede. La Guardia costiera - prosegue il leader della Lega - conta di 10.200 donne e uomini pronti a rischiare per salvare vite. La tragedia che si è vissuta" nei giorni scorsi, "che ha come unici colpevoli scafisti e trafficanti, non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. La Guardia costiera è stata purtroppo avvisata a tragedia avvenuta. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) A poche ore dall'informativa di Matteo Piantedosi in Parlamento sulla tragedia di Cutro - oggi, martedì 7 marzo - il vicepremier Matteoassicura che sul tema"la squadra di governo è assolutamente compatta. Sulla professionalità, lo scrupolo e l'umanità di Piantedosi metto la mano sul fuoco", aggiunge intervenendo a Rtl 102.5. Il ministro dei Trasporti respinge anche la richiesta di dimissioni giunta dalle opposizioni. "O è ignoranza o è malafede. La Guardia costiera - prosegue il leaderLega - conta di 10.200 donne e uomini pronti a rischiare per salvare vite. La tragedia che si è vissuta" nei giorni scorsi, "che ha come unici colpevoli scafisti e trafficanti, non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. La Guardia costiera è stata purtroppo avvisata a tragedia avvenuta. ...

