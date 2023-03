"Non sono stati loro". Assolti i due giovani accusati dello stupro sul treno (Di martedì 7 marzo 2023) Anthony Gregory Fusi Mantegazza, 21 anni, e Hamza Elayar, di 27, si trovavano in carcere con l'accusa di aver stuprato una ragazza sul treno Milano-Varese a dicembre del 2021. Oggi sono stati Assolti "per non aver commesso il fatto" Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Anthony Gregory Fusi Mantegazza, 21 anni, e Hamza Elayar, di 27, si trovavano in carcere con l'accusa di aver stuprato una ragazza sulMilano-Varese a dicembre del 2021. Oggi"per non aver commesso il fatto"

