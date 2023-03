Non solo United e Chelsea, una terza big inglese si iscrive alla corsa per Osimhen (Di martedì 7 marzo 2023) Nelle scorse ore Victor Osimhen è tornato a parlare di Premier League, intervistato come miglior straniero in Italia, e proprio in Inghilterra... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Nelle scorse ore Victorè tornato a parlare di Premier League, intervistato come miglior straniero in Italia, e proprio in Inghilterra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “A volte non abbiamo bisogno di qualcuno che ci aggiusti. A volte abbiamo solo bisogno di qualcuno che ci ami, ment… - JamesLucasIT : Solo perché ti adatti non significa che sei nel posto giusto. Foto di Chema Madoz. - MarcoFattorini : Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. S… - donnalisie : Forse avremmo gli occhi solo per descriverci Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci. Ho ascoltato i mie… - Orinnus : @jerryscottismo Non sono esperto manco io, ma da quanto ho capito la questione stadio riguarda solo il Comune di Ro… -