Non solo Libertadores | Mola Tv trasmetterà in Italia anche il Brasileirao

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 7 marzo 2023)consolida la sua posizione come vera e propria casa del calcio sudamericano incon l’odierno annuncio del Brasileirão, la massima divisione calcistica brasiliana. Un campionato di grande prestigio, che va ad aumentare il bouquet di eventi sudamericani già presenti sulla piattaforma come la Copa, la Copa Sudamericana e la Recopa (in esclusiva L'articolo proviene da Calcio e Finanza.