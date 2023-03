Non solo Cpac. Ecco gli obiettivi transatlantici di FdI (Di martedì 7 marzo 2023) Fare rete con l’universo conservatore americano, con l’obiettivo da un lato di irrobustire il già ottimo rapporto tra Ecr e Gop in ottica primarie ed elezioni presidenziali e, dall’altro, utilizzare i 16 milioni di italiani che vivono negli States come vettori per maggiori relazioni commerciali e industriali. Al termine del viaggio che una delegazione di parlamentari (nazionali ed europei) di Fratelli d’Italia ha effettuato a Washington al Cpac, Conservative political action conference, l’annuale conferenza politica di conservatori che si tiene negli Stati Uniti, il bilancio è positivo. Non solo si inserisce all’interno del rinnovato dialogo euroatlantico che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha impresso alla sua strategia ben prima di vincere le elezioni del settembre scorso, ma suggerisce quali e quanti potranno essere i passi da compiere ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Fare rete con l’universo conservatore americano, con l’obiettivo da un lato di irrobustire il già ottimo rapporto tra Ecr e Gop in ottica primarie ed elezioni presidenziali e, dall’altro, utilizzare i 16 milioni di italiani che vivono negli States come vettori per maggiori relazioni commerciali e industriali. Al termine del viaggio che una delegazione di parlamentari (nazionali ed europei) di Fratelli d’Italia ha effettuato a Washington al, Conservative political action conference, l’annuale conferenza politica di conservatori che si tiene negli Stati Uniti, il bilancio è positivo. Nonsi inserisce all’interno del rinnovato dialogo euroatlantico che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha impresso alla sua strategia ben prima di vincere le elezioni del settembre scorso, ma suggerisce quali e quanti potranno essere i passi da compiere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “A volte non abbiamo bisogno di qualcuno che ci aggiusti. A volte abbiamo solo bisogno di qualcuno che ci ami, ment… - MarcoFattorini : Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. S… - nelloscavo : I trafficanti non sono (solo) gli scafisti, ma la filiera istituzionalizzata dell’abuso e del sopruso. Se non crede… - gfvip2023 : RT @_soleilandia_: Oriana vuole solo delle piccole attenzioni da Daniele anche solo il buongiorno e non essere ignorata. Lei ha perfettamen… - Andressialaloc : @Zoroback_023 Non è che gioca perché segna col monza, gioca perché segna punto. Sono due anni che c'è lui come nost… -