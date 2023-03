“Non è possibile, non è giusto”. GF Vip choc per Donnamaria: la brutta notizia poi scopre tutto (Di martedì 7 marzo 2023) Puntata carica di tensione quella del 6 marzo del GF Vip 7. E due dei principali protagonisti sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, con quest’ultimo che ha avuto un vero e proprio crollo emotivo una volta appresa la notizia più brutta. Nel corso dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, c’è stata anche una reprimenda da parte del padrone di casa per i pessimi comportamenti avuti nella precedente puntata, che hanno fatto infuriare anche Pier Silvio Berlusconi. E da segnalare anche le scuse dell’opinionista Sonia Bruganelli, la quale ha ammesso di aver esagerato non poco. Ma tornando all’ultima puntata del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha fatto piangere non poco Edoardo Donnamaria. I due hanno avuto un chiarimento nei giorni scorsi, ma all’improvviso si è materializzato l’incubo per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Puntata carica di tensione quella del 6 marzo del GF Vip 7. E due dei principali protagonisti sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo, con quest’ultimo che ha avuto un vero e proprio crollo emotivo una volta appresa lapiù. Nel corso dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, c’è stata anche una reprimenda da parte del padrone di casa per i pessimi comportamenti avuti nella precedente puntata, che hanno fatto infuriare anche Pier Silvio Berlusconi. E da segnalare anche le scuse dell’opinionista Sonia Bruganelli, la quale ha ammesso di aver esagerato non poco. Ma tornando all’ultima puntata del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha fatto piangere non poco Edoardo. I due hanno avuto un chiarimento nei giorni scorsi, ma all’improvviso si è materializzato l’incubo per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Una tragedia che addolora e fa arrabbiare. Non è possibile morire così a questa età. È fondamentale sensibilizzare… - borghi_claudio : @Murmur1979 @repubblica Al momento non ci sono più in vigore i decreti sicurezza di Salvini che consentivano di agi… - adelphiedizioni : «Si finisce di leggere 'La terra inumana', il capolavoro di Józef Czapski pubblicato in Francia nel 1949, e inevita… - panettos : RT @sconnesso_: ??Mariano Amici,procuratore dice che inchiesta non approderà a nulla! Abbiamo avuto migliaia di morti a CAUSA DI TERAPIE I… - NonOriana : @GaetanoCuomo14 @EsercitoCrucian È possibile non avere alcuna stima e non provare alcun senso di appartenenza per l… -