“Non creare panico”, il diktat agli inizi della pandemia: un’impiegata costretta a scusarsi perché aveva la mascherina in ufficio (Di martedì 7 marzo 2023) Era il 22 febbraio 2020. Alle 20.33, l’Ats Bergamo creava una chat con alcuni sindaci della Valle Seriana. Il primo messaggio lo inviava un funzionario, il secondo il direttore generale Massimo Giupponi. “La situazione della nostra provincia non presenta elementi di particolare criticità dal punto di vista sanitario”. L’invito agli amministratori è quello di dare “un segnale di tranquillità, opportuna per contrastare la generale situazione di preoccupazione che si è generata”, a causa dei vicini focolai a Codogno e Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Il giorno dopo, domenica 23 febbraio, sarebbe uscita la notizia dei primi due casi all’ospedale di Alzano Lombardo. Ma già il giorno 22 – emerge dalle carte dell’inchiesta della Procura di Bergamo – era risultato positivo al tampone un paziente di Gazzaniga, ricoverato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Era il 22 febbraio 2020. Alle 20.33, l’Ats Bergamo creava una chat con alcuni sindaciValle Seriana. Il primo messaggio lo inviava un funzionario, il secondo il direttore generale Massimo Giupponi. “La situazionenostra provincia non presenta elementi di particolare criticità dal punto di vista sanitario”. L’invitoamministratori è quello di dare “un segnale di tranquillità, opportuna per contrastare la generale situazione di preoccupazione che si è generata”, a causa dei vicini focolai a Codogno e Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Il giorno dopo, domenica 23 febbraio, sarebbe uscita la notizia dei primi due casi all’ospedale di Alzano Lombardo. Ma già il giorno 22 – emerge dalle carte dell’inchiestaProcura di Bergamo – era risultato positivo al tampone un paziente di Gazzaniga, ricoverato ...

