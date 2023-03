"Nomi e cantanti", l'annuncio a sorpresa di Amadeus: come sarò Sanremo 2024 (Di martedì 7 marzo 2023) Amadeus sta pensando alla 74 esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio arriva sui social (dove ormai è popolarissimo con il suo 1,8 milioni di followers): il conduttore e direttore artistico di Sanremo, che ha trionfato con un risultato pazzesco in termini di share e ascolti, rompe il silenzio. E dice: "Esattamente un mese fa iniziava la 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Qualcuno già mi chiede: stai pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto pensando. Sto pensando alla scenografia, ad alcuni Nomi e cantanti. Anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi", dice Amadeus. "Tra un po' comincerò a lavorarci avendo un contratto anche per il prossimo anno". Il successo dell'ultimo Festival ha fatto gioire i piani alti di viale ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023)sta pensando alla 74 esima edizione del Festival di. L'arriva sui social (dove ormai è popolarissimo con il suo 1,8 milioni di followers): il conduttore e direttore artistico di, che ha trionfato con un risultato pazzesco in termini di share e ascolti, rompe il silenzio. E dice: "Esattamente un mese fa iniziava la 73 esima edizione del Festival di. Qualcuno già mi chiede: stai pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto pensando. Sto pensando alla scenografia, ad alcuni. Anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi", dice. "Tra un po' comincerò a lavorarci avendo un contratto anche per il prossimo anno". Il successo dell'ultimo Festival ha fatto gioire i piani alti di viale ...

