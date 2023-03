No! Questa foto non mostra un Leopard nel fango durante la recente invasione russa in Ucraina (Di martedì 7 marzo 2023) Molti utenti sui social media sostengono che i carri armati Leopard 2 – recentemente consegnati all’Ucraina dopo settimane di attesa – sono stati distrutti dal gruppo mercenario russo Wagner. Per sostenere Questa narrazione, allegano alla notizia l’immagine di un carro armato affondato in gran parte nel fango con una bandiera russa posizionata nella parte alta. La foto, in basso a destra, riporta la data del 1 marzo 2023, e persino l’orario: 8:40. Ma questo non basta a renderla credibile. Per chi ha fretta: Circola sui social la foto di un carrarmato sepolto per metà nel fango. Molti utenti sostengono che sia un Leopard, recentemente ricevuto dall’Ucraina. Altri lasciano ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Molti utenti sui social media sostengono che i carri armati2 –mente consegnati all’dopo settimane di attesa – sono stati distrutti dal gruppo mercenario russo Wagner. Per sostenerenarrazione, allegano alla notizia l’immagine di un carro armato affondato in gran parte nelcon una bandieraposizionata nella parte alta. La, in basso a destra, riporta la data del 1 marzo 2023, e persino l’orario: 8:40. Ma questo non basta a renderla credibile. Per chi ha fretta: Circola sui social ladi un carrarmato sepolto per metà nel. Molti utenti sostengono che sia unmente ricevuto dall’. Altri lasciano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “VOGLIONO LA SUPERLEGA PER FARE PIÙ SOLDI? GESTISCANO MEGLIO QUELLI CHE HANNO” Domanda: chi ha mai detto questa sem… - marcofurfaro : La migliore risposta ai silenzi del Governo è qui, a #Firenze, tra le migliaia e migliaia di persone scese in strad… - Giorgiolaporta : Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di ca… - lillyyyna : Cioè, secondo voi, per l’ennesima volta Bebe dovrebbe parlarne con lui, sapendo che la risposta sarebbe “testa di c… - NelaBombelli : @repubblica Questa signora delira: lei deve prepararsi a finire i suoi giorni in galera dopo giusto processo. Una c… -