No! In Ucraina non vietano agli stranieri di donare sangue accettando solo «ucraini purosangue»

(Di martedì 7 marzo 2023) Circola la foto di un cartello attribuito al sito Doc.ua, hub medico online in lingua, che riporta un annuncio relativo alla donazione delin. Secondo il testo, dal 31 marzo 2023 non sarà accettatodae dafigli di, dando il via all’idea che accettinopuro». La denuncia viene fatta attraverso un’unica foto, il cui contenuto è stato smentito dai gestori del sito Doc.ua. Per chi ha fretta Circola la foto di un unico cartello con il presunto annuncio di Doc.ua. Doc.ua ha smentito la titolarità del cartello. La leggepermette la donazione da parte di, purché abbiano un permesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoRichetti : Quello che serve al Paese è chiarezza: dalla parte di #Zelensky si o no, sosteniamo l'#Ucraina con le armi si o no?… - putino : No, Landini. La guerra non l’ha portata “un modello economico di sviluppo sbagliato”. L’ha portata Vladimir Putin e… - fattoquotidiano : Armi o no. Ucraina: come muterebbe l’Ue se Schlein seguisse la linea Conte. Di @orsiniufficiale… - Demeyer80 : @bordoni_russia No no, nessuna catastrofe. La guerra è a un momento critico perché l'Ucraina ha pochi mesi per ragg… - Anna64077341 : RT @MatteoRichetti: Quello che serve al Paese è chiarezza: dalla parte di #Zelensky si o no, sosteniamo l'#Ucraina con le armi si o no? Bas… -

In, ha aggiunto citato dalla Ria Novosti, 'è in corso un'operazione militare speciale, non ci sono prerequisiti per passare a un percorso pacifico. La Russia si sta sforzando di adempiere ai ...Un cane fugge insieme alla sua famiglia dall'in guerra e ora cerca una sistemazione. L'appello è stato lanciato dall'Enpa di Sanremo. Al ...con alcuni suoi simili maschi mentre con altri. È ...Circola la foto di un cartello attribuito al sito Doc.ua , hub medico online in lingua, che riporta un annuncio relativo alla donazione del sangue in. Secondo il testo, dal 31 marzo 2023 non sarà accettato sangue da stranieri e da ucraini figli di stranieri, dando il via all'idea che accettino solo "ucraini purosangue". La denuncia viene ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Zelensky ordina altri ... la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Non ci sono i prerequisiti per una pace in Ucraina, per passare da una soluzione di guerra a un dialogo che porti a una soluzione diplomatica. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (foto ...