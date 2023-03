Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Nikita spiega a Daniele perché non l’ha salvato: la replica di Dal Moro #gfvip #gfvip7 #nikiters #oriele #denzzzers… - lorisz841 : RT @gieffinaa: Ora comunque si spiega quando Nikita diceva che Luca gliel’aveva appoggiato… avrà sentito un angelo ahahahahahhahahah #inco… - daniel__j29 : Che poi la poveretta stava parlando normalmente tra l'altro chiedendo senza sentenziare nulla. In quella casa dison… - gieffinaa : Ora comunque si spiega quando Nikita diceva che Luca gliel’aveva appoggiato… avrà sentito un angelo ahahahahahhahahah #incorvassi #gfvip - Giovi35478780 : Certe persone nn azionano proprio il cervello altrimenti nn si spiega. Nn mi venite a dire è solo una tregua xke se… -

Pelizon, che aveva stretto un bel rapporto di amicizia con George, si è fatta delle domande, confrontandosi con Daniele Dal Moro: 'Chissà cosa fa George, non lo vedo mai in studio', ha ...A salvarsi, ovvero a no andare direttamente in finale è, poi Tavassi, Micol e Andrea. Davide,... Signorinialle due ragazze rimaste che è una nomination per l'eliminazione e non per il ...Il volto di Forumche problema c'è con la fidanzata: 'Abbiamo due lingue diverse' Nella ... I primi ad apprendere di poter rimanere nella casa di Cinecittà sono stati, Tavassi, Micol e ...

Gf Vip, Nikita Pelizon preoccupata per l'assenza di George Ciupilan in studio: l'ex vippone spiega il motivo leggo.it

Si respira un’aria nuova all’interno della Casa. Spartani e Persiani sembrano aver deposto le armi e hanno iniziato a ridere e scherzare insieme. Nella Casa regna, quindi, la pace, forse grazie al rit ...Trentanovesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip". Nella nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è tornati a parlare dei Donnalisi come della nuova coppia da poco sb ...