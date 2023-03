Nikita Pelizon si sfoga sul clima pacifico della Casa | “Non dimentico”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 marzo 2023)non ha avuto una puntata troppo semplice del Grande Fratello Vip 7 ieri sera, lunedì 6 marzo 2023. Nonostante per lei sia arrivata la sorpresa dell’incontro con la sua migliore amica Giulia, gli altri concorrenti l’hanno attaccata in maniera piuttosto pesante. Dopo l’appuntamento in prima serata, con Alfonso Signorini, la moha parlato dell’accaduto in cucina con alcuni dei suoi compagni: Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Vediamo che cosa ha dettoa tal proposito.sidopo gli attacchi: “Nonquello che è stato detto” Parlando con i due vipponi al tavolocucina,ha spiegato che ormai il reality è arrivato verso la fine. Per questo, secondo ...