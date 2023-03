Niente teaser, buonismo e pochi presidi: ecco tutte le colpe di Sala (Di martedì 7 marzo 2023) Niente taser alla polizia locale, carenza di telecamere di sicurezza, accoglienza indiscriminata e pochi presidi: così Sala ha reso Milano la città più insicura d'Italia Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023)taser alla polizia locale, carenza di telecamere di sicurezza, accoglienza indiscriminata e: così Sala ha reso Milano la città più insicura d'Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... karmasmybf : ah ma niente rover teaser fino a domenica? - Magori007 : Questi tre teaser escono dagli spettrogrammi degli audio delle sfide Cipher in codice (quando completate la sfida e… - heroesandcons : Non ne sapevo niente non è uscito un cazzo di trailer di teaser NIENTE io non me l’aspettavo affatto quest’anno mi sento male - deijigom : anyway queste mi piacciono molto quelle dall'altro tweet non le ho capite non mi convincono ma sorrido e annuisco l… - moonstyIe : niente teaser delle mmm+ ma in compenso posso ammirare queste nove donne ???? -