Nicolas Cage sui film Marvel e sul Superman di Tim Burton: “Io nel MCU? Non ne ho bisogno” (Di martedì 7 marzo 2023) Nicolas Cage si è pronunciato a proposito dei film Marvel e del Superman di Tim Burton. L’attore è un uomo dai mille talenti e, nel corso della sua carriera, ha preso parte a innumerevoli produzioni di qualità davvero variegata. Durante la sua partecipazione al Miami film Festival, Nicolas Cage il Variety Legend & Groundbreaker Award e ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera in occasione del discorso di ringraziamento. Come riportato da Variety, Nicolas Cage ha dichiarato: “Devo essere gentile con i film Marvel, perché ho preso il mio nome da un personaggio di Stan Lee chiamato Luke Cage. Che cosa devo fare, mettere in cattiva luce i ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023)si è pronunciato a proposito deie deldi Tim. L’attore è un uomo dai mille talenti e, nel corso della sua carriera, ha preso parte a innumerevoli produzioni di qualità davvero variegata. Durante la sua partecipazione al MiamiFestival,il Variety Legend & Groundbreaker Award e ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera in occasione del discorso di ringraziamento. Come riportato da Variety,ha dichiarato: “Devo essere gentile con i, perché ho preso il mio nome da un personaggio di Stan Lee chiamato Luke. Che cosa devo fare, mettere in cattiva luce i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Nicolas Cage: 'Non ho bisogno di entrare nell'MCU, sono Nicolas Cage!' #Cage: #Nicolas #'Non #bisogno #ho ??????? - GianlucaOdinson : Nicolas Cage sui film Marvel: 'Non ho bisogno del Marvel Cinematic Universe perché sono Nic Cage' - andreastoolbox : Nicolas Cage ignora i film dell’universo Marvel: «Non he ho bisogno, sono Nic Cage» #Cage #Nicolas #ignora #film #i… - Lancillotto810 : @Stefano3145 @GorkaDrakovic @the_saint_976 @Paulus2005681 @adamopontipi @Clutcher @PoulardMere @superpeppeball… - PressReview99 : Nicolas Cage ignora i film dell'universo Marvel: «Non he ho bisogno, sono Nic Cage» -