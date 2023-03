(Di martedì 7 marzo 2023) Il divoha parlato in maniera molto limpida dei film Marvel, difendendoli, ma al tempo stesso ammettendo di non sentire ildi farne parte per forza. Nel corso dell'ultima decadestati molteplici gli attori di Hollywood che hanno accettato di far parte del Marvel Cinematic Universe, anche i più impensabili. Sulla questione è voluto intervenire, spiegando di non sentire ilincessante di unirsi all'MCU nonostante in passato abbia indossato i panni di Ghost Rider. "Devo parlare bene dei film Marvel perché il mio nome deriva da un personaggio creato da Stan Lee, ovvero Luke. Perché dovrei parlarne male? Stan Lee è il mio padre surrogato, mi ha dato il nome. Capisco la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano3145 : @GorkaDrakovic @Lancillotto810 @the_saint_976 @Paulus2005681 @adamopontipi @Clutcher @PoulardMere @superpeppeball… - infoitcultura : Nicolas Cage sui film Marvel: 'Non ho bisogno del Marvel Cinematic Universe perché sono Nic Cage' - infoitcultura : Nicolas Cage ignora i film dell'universo Marvel: «Non he ho bisogno, sono Nic Cage» - infoitcultura : Nicolas Cage: 'Non ho bisogno di fare un film Marvel, sono Nic Cage' - infoitcultura : Nicolas Cage: 'Non ho bisogno di entrare nell'MCU, sono Nicolas Cage!' -

, di recente, ha spiegato come mai, nonostante adora i fumetti Marvel, non ha intenzione di apparire ...Sulla questione è voluto intervenire, spiegando di non sentire il bisogno incessante di unirsi all'MCU nonostante in passato abbia indossato i panni di Ghost Rider . "Devo parlare bene ...nel corso della sua variegata carriera, lo ricordiamo perché fra un meme e l'altro magari la cosa passa in secondo piano, ha vinto un Oscar, un SAG e un Golden Globe e proprio in virtù ...

Nicolas Cage parla della possibilità di entrare nell'MCU: "Non ne ho ... Comics Universe

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nicolas Cage è già stato in film di supereroi. Era Ghost Rider, ad esempio, e ha persino fatto un provino per il film di Tim Burton Superman, ma sembra che l'iconico attore non stia cercando di ...