Nicola Porro | biografia | famiglia | carriera e vita privata

Conosciuto al grande pubblico per la conduzione dei programmi televisivi "Matrix" e, attualmente, "Quarta Repubblica", Nicola Porro è un giornalista iscritto all'elenco dei Professionisti. È tra i principali opinionisti del mondo della destra liberale e libertaria in Italia. Un curriculum importante per il giornalista, che ha potuto studiare anche ad Harvard Nato a Roma nel il 27 settembre del1969, Porro è anche un esperto blogger (ha un suo sito personale, anche molto frequentato, e su cui scrivono vari opinionisti di destra) ed è anche conduttore radiofonico. Oltre alla laurea in Economia e Commercio all'università La Sapienza, ha studiato anche all'Università di Harvard, specializzandosi in materie finanziarie. Inoltre, ha collaborato con importanti giornali come "Il Foglio" e "Corriere Economia" e ha lavorato per il ...

