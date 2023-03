Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2023 | ecco tutti i vincitori

(Di martedì 7 marzo 2023) e i momenti dello show che si è svolto a Los Angeles, in arrivo su Sky con 3 appuntamenti imperdibili I, lo show che si è svolto sabato a Los Angeles al Microsoft Theater è stato pieno di acrobazie, trucchi e illusioni. Presentato da Nate Burleson e Charli D’Amelio, l’evento si è aperto con l’esibizione di Bebe Rexha, durante lo show sono stati consegnati i premi speciali ad Adam Sandler e ad Optimus Prime di Transformers, si sono viste immagini in anteprima dei film più attesi, c’è stata l’apparizione delle star più amate con molte sorprese divertenti mentre man mano venivano annunciati gli artisti preferiti nelle varie categorie. Lo show sarà trasmesso in Italia con 3 appuntamenti imperdibili: da giovedì 9 marzo dalle 20:00 in anteprima su Sky on demand, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cannibal_kid : RT @mtvitalia: I #KCA2023 ti aspettano il 9 marzo alle 20:00 su Sky on Demand, il 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon e l'11 marzo alle 20:3… - mtvitalia : I #KCA2023 ti aspettano il 9 marzo alle 20:00 su Sky on Demand, il 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon e l'11 marzo… - Stefanyan2 : RT @btshouse_ita: ?? I @BTS_twt hanno vinto il premio 'Gruppo Musicale Preferito' ai Nickelodeon Kids Choice Awards 2023! Con la loro quart… - EmyNSYHJTJ : RT @btshouse_ita: ?? I @BTS_twt hanno vinto il premio 'Gruppo Musicale Preferito' ai Nickelodeon Kids Choice Awards 2023! Con la loro quart… - Giusepp49277767 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? I @BTS_twt hanno vinto il premio 'Favorite Music Group' @ Nickelodeon Kids Choice Awards 2023! Sono ora il gruppo a… -

Tra questi spicca John Cena come voce di Rocksteady Seth Rogen ha introdotto i giovani doppiatori delle tartarughe sul palco dei' Choice Awards 2023 che si sono svolti a Los Angeles ...Seth Rogen è salito sul palco durante la 36° edizione dei' Choice Awards per presentare il primo teaser trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem , il film animato in CG pensato come reboot del franchise de Le Tartarughe Ninja . ...A poche ore dalla presentazione di Seth Rogen (qui coproducer e tra le voce originali), avvenuta ai' Choice Awards, ecco che il film di animazione Tartarughe Ninja - Caos Mutante si mostra con un primo teaser trailer in italiano ! In attesa di sapere qualcosa di più sull'uscita ...