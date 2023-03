Neymar | è successo di nuovo | si deve operare | stagione finita per la stella del Psg

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) È sempre la caviglia a far penare. L’attaccante brasiliano lo scorso 19 febbraio in occasione del match di campionato tra Psg e Lille ha subito l’ennesimo infortunio. E questa volta significasi sottoporrà a “un’operazione ai legamenti della caviglia destra“, ha annunciato il club francese in una nota, spiegando che “lo staff medico del club ha consigliato un intervento per la riparazione dei legamenti, per evitare il grosso rischio di una recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza”. L’operazione si terrà “nei prossimi giorni a Doha – conclude il Psg – E’ previsto uno stop di 3-4 mesi prima del rientro in gruppo”. Una recidiva è appunto quello che spaventae il Paris Saint Germain. Meglio un’operazione di riparazione per sperare di ...