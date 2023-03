Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Nexi: ricavi 2022 superano i 3,26 miliardi, utile netto +15%: Confermate le stime 2023, crescita fatturato di 'oltr… -

ha chiuso il 2022 conin crescita del 7,1% a 3,26 miliardi di euro. In rialzo del 14,2% a 1,61 miliardi il margine operativo lordo. L'utile ante imposte è salito del 16,5% a 1,01 miliardi ..., società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha raggiunto l'ambition 2022 precedentemente annunciata, conpari a 3.260 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto al FY21 (+7,8%...chiude il 2022 cona 3,26 miliardi (+7,1% sul 2021), un ebitda a 1,61 miliardi (+14,2%), con un ebitda margin in crescita al 49%. Raggiunta l'ambition 2022 nonostante la complessa ...

Nexi: ricavi 2022 superano i 3,26 miliardi, utile netto +15% - Economia Agenzia ANSA

L'esercizio si è chiuso con un aumento dei ricavi e della redditività, in linea con il consensus degli analisti. NEXI ha fornito anche i target finanziari per il 2023 ...La Borsa di Milano (+0,45%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Tim (+3,2%), dopo l'arrivo di una seconda offerta, dopo quella di Kkr, da parte di Cdp e Macq ...