New York Times: “Gasdotti Nord Stream fatti esplodere da gruppo pro Ucraina. Mosca non c’entra” (Di martedì 7 marzo 2023) È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i due Gasdotti Nord Stream lo scorso settembre, quando le due condotte sono state danneggiate con ordigni esplosivi sottomarini. Lo riporta il quotidiano statunitense New York Times citando alcune fonti americane, secondo le quali non ci sono indicazioni che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua squadra di governo fossero coinvolti nell’ operazione pur non potendo escluderlo. Le conclusioni di cui dà conto il giornale emergono dalle ultime risultanze delle indagini che diversi paesi stanno svolgendo sull’accaduto. Inizialmente il dito era stato puntato contro Mosca sebben i due Gasdotti siano stati costruiti e siano gestiti dalla russa Gazprom. Minare la sicurezza delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) È stato unpro-a sabotare i duelo scorso settembre, quando le due condotte sono state danneggiate con ordigni esplosivi sottomarini. Lo riporta il quotidiano statunitense Newcitando alcune fonti americane, secondo le quali non ci sono indicazioni che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua squadra di governo fossero coinvolti nell’ operazione pur non potendo escluderlo. Le conclusioni di cui dà conto il giornale emergono dalle ultime risultanze delle indagini che diversi paesi stanno svolgendo sull’accaduto. Inizialmente il dito era stato puntato controsebben i duesiano stati costruiti e siano gestiti dalla russa Gazprom. Minare la sicurezza delle ...

