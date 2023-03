(Di martedì 7 marzo 2023) Cosa è successo dall'ora in cui un aereo diavvista il caicco al momento in cui il natante si schianta in una secca ad appena 100 metri dalla costa calabrese?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... concerned_and_ : Cutro - nessun mayday da Frontex come ha detto correttamente @GiorgiaMeloni. - susy962 : @Mov5Stelle @BaldinoVittoria Mail Frontex a gdf e costiera che avvisa ma riporta condizioni buone.Telefonata di uno… - susy962 : @CottarelliCPI Mail Frontex a gdf e costiera che avvisa ma riporta condizioni buone. Telefonata di uno sulla barca… - gabrillasarti2 : @EnricoLetta @matteorenzi @GiuseppeConteIT #DoveteTacereVergogna 'Nessun mayday da Frontex'. Spunta la mail sul… - infoitinterno : 'Nessun mayday da Frontex'. Spunta la mail sul naufragio: come sono andate le cose -

Cosa è successo dall'ora in cui un aereo di Frontex avvista il caicco al momento in cui il natante si schianta in una secca ad appena 100 metri dalla costa calabrese