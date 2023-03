NBA, risultati della notte (7 marzo): Boston cade coi Cavs ai supplementari, i 76ers vincono una sfida folle (Di martedì 7 marzo 2023) Nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2022-2023 di NBA . Tante sfide decise punto a punto, come il successo in overtime dei Cavs sui Celtics, o le vittorie in extremis di Philadelphia e Miami. Successi anche per Portland, Denver e Sacramento. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Continuano a dominare i Denver Nuggets che superano i Toronto Raptors 118-113 in rimonta. I canadesi guidano il match praticamente per 48 minuti, ma non riescono mai a scappare via e, così, negli ultimi 60” crollano e vedono Denver andare a vincere con ben 8 punti nel finale dalla lunetta. Protagonista, al solito, Nikola Jokic che sfiora l’ennesima tripla doppia con 17 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, anche se il top scorer è Jamal Murray con 24 punti. Cadono, invece, i Boston Celtics che cedono ai Cleveland ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Nellaitaliana si sono giocate sei partitestagione 2022-2023 di NBA . Tante sfide decise punto a punto, come il successo in overtime deisui Celtics, o le vittorie in extremis di Philadelphia e Miami. Successi anche per Portland, Denver e Sacramento. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Continuano a dominare i Denver Nuggets che superano i Toronto Raptors 118-113 in rimonta. I canadesi guidano il match praticamente per 48 minuti, ma non riescono mai a scappare via e, così, negli ultimi 60” crollano e vedono Denver andare a vincere con ben 8 punti nel finale dalla lunetta. Protagonista, al solito, Nikola Jokic che sfiora l’ennesima tripla doppia con 17 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, anche se il top scorer è Jamal Murray con 24 punti. Cadono, invece, iCeltics che cedono ai Cleveland ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Nba, i risultati della notte: Knicks espugnano Boston in 2OT - Gazzetta_NBA : Lezione Durant, i Suns brillano con Dallas. Colpo Knicks, Boston cade - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: New York piega Boston dopo due overtime, risorgono i Clippers: New York vince la nona par… - DavideFuma : Questi Nets non andranno lontani come risultati, ma non puoi non volere loro bene. In primis a Mikal! #NBA… - And_Pel : @parallelecinico A livello totalmente 'ignorante',nell'NBA odierna si cerca di arrivare a risultati importanti o da… -