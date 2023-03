NBA | Ja Morant indagato in Colorado | cosa rischia il giocatore | le ultimissime

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 7 marzo 2023) Lo stop dipotrebbe prolungarsi davvero parecchio, dopo la bufera generata dal famoso video adesso il 23enne dovrà rispondere delle sue azioni anche davanti al giudice. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’annuncio è appena arrivato ed è di quelli che non fanno ben sperare. Il pugno duro della società nei confronti di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.