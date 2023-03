NBA | i Lakers ritirano la maglia n 16 di Pau Gasol | “Il merito è di Kobe | è dura non averlo qui con me”

(Di martedì 7 marzo 2023) Nottata importante per i Los Angelese i loro tanti tifosi che saranno presenti alla Crypto.com Arena in occasione del match contro i Memphis Grizzlies. Stanotte la franchigia californiana infatti ritirerà lan.16 di Pau, protagonista di anni indimenticabili a LA e di due titoli vinti nel 2009 e 2010. “Cerco piano piano di realizzare che il mio numero, la mia, sarà lì, assieme a tutte quelle di quegli incredibili campioni, per sempre nella storia del gioco”, dice, quasi incredulo. La sua jersey sarà lì in alto, vicino alla 8 e alla 24 diBryant: “Finire al suo fianco, vedere il suo nome, lo so che mi emozionerà tantissimo. Si tratta di un momento già molto importante, che la mia storia conrende ancora più speciale: questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NBA | Stanotte i #Lakers ritirano la maglia n.16 di Pau #Gasol: “Il merito è di #Kobe, è dura non averlo qui con m… - Cri7madeinseven : @ChissaSonoChi @CampiMinati @xyz72632583 @SerieA Io lascerei i campionati alle squadre 'provinciali ' o alle squadr… - gecgreek : Da lì a poco diventerà deleterio perchè non sa fare l'unica cosa che conterà nella futura NBA. In qualche modo si r… - __carmelog__ : RT @StorieASpicchi: 39 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate, 14/25 al tiro, 10/13 ai liberi. Clutch coi Mavs, clutch coi Warriors. In as… - PierangeloDipal : @rprat75 Vero! Poi,sai, non è che mi sia mai piaciuto che la superstsr venga ceduta, spesso ai lakers: prima shaq,… -

... la franchigia dove Pau Gasol (scelta n°3 al Draft 2001, chiamato da Atlanta ma subito girato a Memphis) ha iniziato la sua carriera, prima del trasferimento ai. E il catalano proprio nel ...Nove gare nella nottedel 6 marzo 2023: Chicago Bulls - Indiana Pacers 122 - 125, Los Angeles- Golden State Warriors 113 - 105, ......casa dai Portland Trail Blazers per 122 - 119 nella notte italiana della regular - season dell'. ... Successi casalinghi per le due franchigie di Los Angeles: istendono per 113 - 105 i Golden ...

NBA, i risultati di oggi: Denver batte Memphis e blinda il 1° posto, Lakers e Celtics ko Sky Sport

The absence of star Ja Morant is just one impediment for the Memphis Grizzlies as it visits the Los Angeles Lakers on Tuesday.Fame career that included a pair of Lakers titles alongside Kobe Bryant, but his mentorship, charity and friendship are what many cherish most.