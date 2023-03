Nba | Boston cade senza Tatum a Cleveland | Embiid trascina Philadelphia

(Di martedì 7 marzo 2023)e Horford,sul campo di(118-114) ma lo fa dopo un overtime. Donovan Mitchell si prende di nuovo la scena con 40 punti e 11 rimbalzi, mentre dall’altra parte Jaylen Brown sfiora la tripla doppia da 32 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per i Celtics che devono guardarsi le spalle. Anche perchéha vinto ancora, stavolta sul campo di Indiana. Protagonista della serata è Joelche mette a referto 42 punti (11/16 dal campo e un perfetto 19/19 dalla lunetta) con 5 rimbalzi e 3 assist. Al resto pensano Maxey (24) e McDaniels (20), oltre ad un Harden da 14 punti, 9 rimbalzi e 20 assist. Negli altri risultati, Miami batte ancora Atlanta: Butler sfiora la tripla doppia (26 punti, 9 ...

CLEVELAND CAVALIERS - BOSTON CELTICS 118 - 114 d.t.s. MIAMI HEAT - ATLANTA HAWKS 130 - 128 INDIANA PACERS - PHILADELPHIA 76ERS 143 - 147 DETROIT ... vede ora la seconda piazza a Est insidiata da Philadelphia, che manda sei giocatori in doppia cifra nel successo per 147 - 143 su Indiana. A fare la differenza sono Embiid (42 punti), Harden (... DENVER NUGGETS - TORONTO RAPTORS 118 - 113

I Cleveland Cavaliers sono imbattibili quando si va all’overtime: con la vittoria di questa notte su Boston, i Cavs portano a sette i successi consecutivi ottenuti nei tempi supplementari. Protagonist ...Nella notte Nba, sorridono Denver e Philadelphia: i Nuggets confermano la vetta ad Ovest battendo 118-113 Toronto, mentre i 76ers passano 147-143 in casa di Indiana. Terza sconfitta consecutiva, invec ...