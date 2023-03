Nave M5S | governo elimina contributo affitto

(Di martedì 7 marzo 2023) . Meloni pur di cancellare le misure dei Governi Conte manda per strada migliaia di famiglie e continua la guerra contro i poveri. Questo il titolo del commento lasciato su Facebook dal senatore del Movimento 5 Stelle Luigi. “Giorgia Meloni continua a fare la guerra ai più poveri, guidata dalla sola ideologia politica”. Ha continuato il Senatore: “Pur di cancellare le misure dei Governi Conte I e II che prevedevano l’incremento del fondo degli affitti manda per strada migliaia di famiglie che non possono più permettersi di pagare il fitto di casa senza un aiuto dello Stato. -Ha poi concluso – Ecco il loro modo di essere “pronti”! Se ti va lascia un like alla notra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : @luinave (@Mov5Stelle): #governo elimina contributo affitto. #Meloni pur di cancellare le misure dei Governi… - lecodelsud : Il ministro dell’Interno Matteo #Piantedosi dovrebbe riferire il 7 marzo alla #Camera ed il giorno successivo al Se… - kokonews5 : La nave fa acqua, ai posti di combattimento. #primariepd2023 #Bonaccini #Schlein #EllySchlein #Bersani #Ucraina… -

). Chissà se, nel frattempo, la premier Giorgia Meloni saprà trovare il tempo di fare quello che ... Eccoli: la telefonata di un satellitare turco dallasegnalata in mare alla Turchia; gli oblò ...Il 28 marzo dello stesso anno, in modo accidentale, una, la Katër i Radës, rubata da ...e del Terzo Polo , eppure, a quanto pare, una volta l'opposizione veniva fatta così. Luca Chiaverotti, ...... davvero sarà come sembra una mobilitazione a Piombino per l'arrivo della Golan Tundra, la... a partire da Zingaretti fino a Provenzano e Boccia - che auspica persino un'alleanza con- per ...

La battaglia contro il decreto anti-ong non si può fare abbracciati al M5s Linkiesta.it

Il ministro Piantedosi riferirà il 7 alla Camera e l’8 in Senato. Polemiche per le frasi di Rampelli e Feltri («Partire è un po’ morire») ...La catena decisionale in caso di emergenze in mare coinvolge entità molto diverse, e ha varie sovrapposizioni problematiche ...