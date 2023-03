Naufragio migranti, Salvini: “Scafisti unici colpevoli, attaccare la Guardia costiera è bassa politica. Piantedosi? Sostenuto al 100%” (Di martedì 7 marzo 2023) “La tragedia di Cutro, che ha come unici colpevoli Scafisti e trafficanti, non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. Quindi la Guardia costiera è stata avvisata ahimè a tragedia avvenuta”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, allontana le accuse di mancati soccorsi al barcone carico di migranti affondato domenica 26 febbraio di fronte alle coste calabresi, causando almeno settanta morti. E alle opposizioni che gli chiedono di dimettersi risponde: “O è ignoranza o è malafede, perché la Guardia costiera conta su oltre diecimila uomini e donne che sono in mare e terraferma, pronti a rischiare la vita. attaccare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “La tragedia di Cutro, che ha comee trafficanti, non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. Quindi laè stata avvisata ahimè a tragedia avvenuta”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo, ospite di Rtl 102.5, allontana le accuse di mancati soccorsi al barcone carico diaffondato domenica 26 febbraio di fronte alle coste calabresi, causando almeno settanta morti. E alle opposizioni che gli chiedono di dimettersi risponde: “O è ignoranza o è malafede, perché laconta su oltre diecimila uomini e donne che sono in mare e terraferma, pronti a rischiare la vita....

