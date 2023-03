Naufragio migranti a Cutro: alla Camera l’informativa urgente di Piantedosi (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è atteso oggi alla Camera e domani, 8 marzo, al Senato per un’informativa urgente sul Naufragio di migranti a Steccato di Cutro, nel quale hanno perso la vita 70 persone (secondo i numeri di oggi). Dovrà riferire in particolare sul ruolo della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno Matteoè atteso oggie domani, 8 marzo, al Senato per un’informativasuldia Steccato di, nel quale hanno perso la vita 70 persone (secondo i numeri di oggi). Dovrà riferire in particolare sul ruolo della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera in L'articolo proviene da Inews24.it.

