Naufragio di Cutro, Piantedosi si difende: 'Colpa di una brusca virata degli scafisti' (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricostruito in Aula alla Camera la dinamica del Naufragio al largo di Cutro, che ha portato la morte di 72 persone. Secondo il numero uno del Viminale, ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell'Interno Matteoha ricostruito in Aula alla Camera la dinamica delal largo di, che ha portato la morte di 72 persone. Secondo il numero uno del Viminale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - G82524600 : RT @amendolaenzo: #Piantedosi scarica in maniera burocratica tutte le colpe e le omissioni sul suo operato nella tragedia di Cutro. Di chia… - Livia_DiGioia : RT @amendolaenzo: #Piantedosi scarica in maniera burocratica tutte le colpe e le omissioni sul suo operato nella tragedia di Cutro. Di chia… -