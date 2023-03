Naufragio di Cutro, Piantedosi: «La tutela della vita viene prima di tutto, falso che impediamo i soccorsi. Prima richiesta di aiuto alle 4 di notte» – I video (Di martedì 7 marzo 2023) Parte dalla ricostruzione dell’accaduto e dalla conta della vittime e dei sopravvissuto, l’informativa del ministro dell’interno alla Camera, Matteo Piantedosi, a proposito del Naufragio di Cutro costato la vita a 72 profughi, di cui 28 minori, che cercavano di raggiungere le coste italiane: «I superstiti sono 80, tre gli scafisti arrestati, ma non si escludono sviluppi – dice subito il ministro – Appresa la notizia del Naufragio mi sono immediatamente recato a Cutro per manifestare il cordoglio alle vittime e la vicinanza ai superstiti e agli amministratori locali», rivendica. La navigazione della nave e il Naufragio Quindi il ministro racconta la navigazione della barca naufragata, come ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Parte dalla ricostruzione dell’accaduto e dalla contavittime e dei sopravvissuto, l’informativa del ministro dell’interno alla Camera, Matteo, a proposito deldicostato laa 72 profughi, di cui 28 minori, che cercavano di raggiungere le coste italiane: «I superstiti sono 80, tre gli scafisti arrestati, ma non si escludono sviluppi – dice subito il ministro – Appresa la notizia delmi sono immediatamente recato aper manifestare il cordogliovittime e la vicinanza ai superstiti e agli amministratori locali», rivendica. La navigazionenave e ilQuindi il ministro racconta la navigazionebarca naufragata, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - EugenioCardi : RT @localteamtv: Steccato di Cutro, il recupero della 72esima vittima del naufragio: si tratta di una ragazza sui 25 anni #naufragio #migra… - mrbassetti : RT @LucillaMasini: Salvini: 'Sostengo Piantedosi al 100%, siamo compatti', ma poi lo lascia da solo in Parlamento a riferire sulla tragedia… -