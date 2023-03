Naufragio di Cutro | Piantedosi | È stato causato da una brusca virata degli scafisti per evitare i controlli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - fanpage : Tra le 71 vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro c’è anche la giornalista afghana Torpekai Amarkhel… - SARwatchMED : RT @Agenzia_Ansa: È di una bambina di tre anni il corpo della 71esima vittima del naufragio del 26 febbraio recuperata stamane nelle acque… - donatda : RT @fanpage: Trovato oggi il cadavere di una bambina di 3 anni nelle acque di Steccato di Cutro: il bilancio ufficiale del naufragio di mig… -

13.39 Piantedosi: tutela vita sempre priorità Il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera,rinnova il cordoglio per le vittime deldie fornisce l'ultimo bilancio: 72 morti,di cui 28 minori,80 superstiti "La tutela della vita ha sempre priorità" negli interventi in mare."Sostenere che i soccorsi sarebbero stati ...Il ministro dell'Interno è intervenuto a Montecitorio per chiarire la gestione delin provincia di Crotone: "Dire che i soccorsi sono stati ostacoli dal governo è una grave falsità". Fischi in aula: ...Leggi Anche Migranti,al largo di Crotone: almeno 59 morti - Tra le vittime 2 gemellini e un bimbo di pochi mesi - Vertice in prefettura con Piantedosi Leggi Anche, Guardia costiera: prima chiamata alle 4:30 - Frontex: 'Abbiamo avvertito le autorità italiane subito dopo l'avvistamento della barca' Leggi Anche Piantedosi 'corregge' le frasi sui ...

"Permettetemi di precisare che trovo incomprensibile aver messo in connessione il cosiddetto 'decreto ONG' con il naufragio di Cutro perché, in primo luogo, né nello Jonio né lungo la cosiddetta rotta ...Le acque al largo di Steccato di Cutro restituiscono i corpi della 71esima e della 72esima vittima del naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio: sono una donna e una bambina di tre an ...